Stand: 21.03.2024 18:21 Uhr Aktion gegen Rassismus: Lichterkette an der Hamburger Alster

In den vergangenen Wochen sind hunderttausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gegangen. Am Donnerstagabend soll in Hamburg eine weitere Aktion gegen Rassismus starten. Hintergrund ist der internationale Tag gegen Rassismus. Ein breites Bündnis - darunter die Arbeitswohlfahrt, Amnesty International und Fridays For Future - ruft in der Hansestadt zu einer Menschenkette auf. Um 19 Uhr sollen an der Binnenalster Taschenlampen und Handys leuchten.

