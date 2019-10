Stand: 24.10.2019 09:11 Uhr

Aktion gegen Ausbeutung: Behörden überprüfen Haus

Die Stadt Hamburg hat am Donnerstagmorgen bei einer großangelegten Aktion ein Wohnhaus in Barmbek-Süd überprüft. Mehr als 100 Beschäftigte von Landes- und Bundesbehörden waren in der Humboldtstraße im Einsatz. Sie wollten herausfinden, ob in dem Haus Menschen ausgebeutet werden oder zu viel Miete zahlen. Dort leben offenbar vor allem Menschen aus Osteuropa. Nach Angaben der Sozialbehörde ging es an einem Aktionstag darum, mögliche ausbeuterische Strukturen aufzudecken.

Ausbeutung? Behörden durchsuchen Wohnhaus Hamburg Journal - 24.10.2019 07:00 Uhr Unter Federführung der Sozialbehörde ist in Barmbek-Süd ein Wohnhaus durchsucht worden. Es geht um den Verdacht der Ausbeutung. Hamburg Journal Reporter Heiko Sander berichtet.







Der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich, sagte NDR 90,3: "Wir schauen hin: Werden zu hohe Mieten erhoben? Müssen Menschen unter Bedingungen leben, unter denen man nicht leben sollte? Wird Wohnraum genutzt, der überhaupt nicht als Wohnraum zulässig ist? Oder gibt es noch weitere ausbeuterische Strukturen darüber hinaus?" Es sei aber kein Einsatz der Sicherheitsbehörden. Man gehe nicht rabiat vor, sondern suche das Gespräch mit den Betroffenen.

Aktionstag gegen Ausbeutung NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 24.10.2019 09:00 Uhr Autor/in: Anne Adams Rund 100 Mitarbeiter mehrerer Hamburger Behörden haben ein Wohnhaus in Barmbek-Süd überprüft. Es geht um das Aufdecken von ausbeuterischen verhälrnissen. Anne Adams berichtet.







Laut Sozalbehörde hat sich herausgestellt, dass das Wohnhaus mit zu vielen Bewohnern erheblich überbelastet ist, die Verhältnisse seien prekär. Zudem gebe es Hinweise darauf, dass aus erhöhten Mieten möglicherweise Profit geschlagen werde.

