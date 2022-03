Stand: 26.03.2022 15:08 Uhr Aktion für mehr Klimaschutz

Im Rahmen der so genannten Earth Hour werden am Sonnabend an zahlreichen Orten in Hamburg die Lichter ausgeschaltet. Mit der Aktion will die Umweltorganisation WWF ein Zeichen fürs Energiesparen und für den Klimaschutz setzen. Um 20:30 Uhr werden etwa der Fischmarkt, der Rathausmarkt, der Harburger Rathausplatz sowie der Mittelstreifen der Reeperbahn für eine Stunde dunkel bleiben. | Sendedatum NDR 90,3: 26.03.2022 14:00

Dieses Thema im Programm: Deutscher Radiopreis | 26.03.2022 | 14:00 Uhr