Stand: 02.09.2020 15:05 Uhr - NDR 90,3

Aktion "Stadtradeln" für gutes Klima

Vom 3. bis zum 23. September ist es wieder soweit: Hamburg nimmt an der Aktion "Stadtradeln" teil. Mitmachen dürfen alle, die in der Hansestadt wohnen, arbeiten oder einer Schule oder einem Verein angehören. Mehr als 6.000 Radelnde haben sich bereits registriert.

Frühstück für Stadtradler 02.09.2020 14:44 Uhr Im Rahmen der Aktion "Stadtradeln" werden morgens Franzbrötchen an Radlerinnen und Radler verteilt. Umweltsenator Jens Kerstan von den Grünen ist auch mit dabei.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kerstan: Mitmachen und Kilometer sammeln

Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) nimmt auch an der Aktion teil. "Machen Sie einfach mit, nutzen Sie die Zeit zum Radeln", empfiehlt er. "Wenn man das morgens macht, kommt man fit und frisch ins Büro. Und die Stadt profitiert: Es wird leiser, nicht so viele Schadstoffe, nicht so voll auf den Straßen."

Interessierte können sich online registrieren und 21 Tage lang für ihre Kommune Kilometer sammeln. Der Wettbewerb soll den Radverkehr fördern und dazu beitragen, verkehrsbedingte Umweltschäden zu reduzieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.09.2020 | 10:15 Uhr