Aktion Stadtradeln: Hamburger treten in Pedale

Bei schönstem Spätsommerwetter haben am Sonntag viele Hamburgerinnen und Hamburger Kilometer für die Aktion "Stadtradeln" gesammelt. Sie machten beim ersten offiziellen Radeltag mit und sammelten für ihre erradelte Strecke an 15 Stellen in und um Hamburg Stempel ein.

VIDEO: Stadtradeltag für den Klimaschutz (2 Min)

Kerstan: Neue Perspektive auf die Stadt

"Die Aktion hat viele Leute zusätzlich aufs Rad gebracht und zeigt, was Radfahren für Vorteile hat - gerade auch zu Corona-Zeiten: es ist Bewegung draußen, bietet eine neue Perspektive auf die Stadt, sorgt für weniger Autoverkehr und damit für bessere Luft", erklärte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) beim Besuch eines Anlaufpunkts des Radeltags.

Weniger Autos und mehr Klimaschutz

Bei dem internationalen Wettbewerb geht es genau darum: die Luft zu verbessern und für mehr Fitness sowie mehr Klimaschutz zu sorgen. Städte, Regionen, Kommunen und Teams konkurrieren um die meisten geradelten Kilometer.

Noch bis zum 23. September

Aus Hamburg haben sich bisher mehr als 6.500 Radelnde registriert und in mehr als 920 Teams zusammengeschlossen. Bisher erradelten sie rund 608.760 Kilometer - und vermieden damit, laut der Internetseite der Aktion, 89 Tonnen CO2. Der Wettbewerb läuft noch bis zum 23. September. Interessierte können sich auch jetzt online noch für die Aktion registrieren. Im vergangenen Jahr hatten bei der Aktion nach Senatsangaben 472 Teams rund 1,26 Millionen Kilometer zurückgelegt.

