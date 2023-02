Stand: 15.02.2023 09:16 Uhr "Aktenzeichen XY... ungelöst" mit zwei Fällen aus Hamburg

In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" geht es heute Abend auch um zwei Fälle aus Hamburg. Im September vergangenen Jahres wurde ein 37-jähriger Mann auf der Veddel durch einen Kopfschuss lebensgefährlich verletzt. Die Tat konnte bislang nicht aufgeklärt werden. Und Mitte Oktober 2021 war es am Hamburger Hauptbahnhof zum Diebstahl eines Smartphones gekommen. Durch den Angriff war das Opfer ins Gleisbett der U-Bahn gefallen. In beiden Fällen erhoffen sich die Ermittlerinnen und Ermittler neue Hinweise zur Aufklärung der Taten.

