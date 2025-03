Stand: 21.03.2025 10:47 Uhr Airport Heathrow geschlossen: Auch Hamburger Flüge gestrichen

Der Londoner Flughafen Heathrow ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag geschlossen worden. Grund ist ein Brand in einem Umspannwerk, das den Groß-Flughafen mit Strom versorgt. Wie der Flughafenbetreiber auf seiner Webseite mitteilte, werde der Betrieb bis Mitternacht ausgesetzt. Auch in Hamburg wurden alle Flüge mit dem Ziel Heathrow gestrichen. Betroffene Passagiere sollen ihre Fluggesellschaft kontaktieren.

