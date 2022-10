Stand: 25.10.2022 14:03 Uhr Airbus zahlt Mitarbeitern 1.500 Euro Inflationsbonus

Der Flugzeugbauer Airbus will seinen Beschäftigen in Deutschland und drei weiteren europäischen Staaten einen Inflationsbonus in Höhe von 1.500 Euro zahlen. Das Geld soll noch in diesem Jahr fließen - auch an Auszubildende und Leiharbeiter. Die Gewerkschaft IG Metall begrüßte den Inflationsbonus, forderte aber vom Konzern dauerhafte Lohnsteigerungen.

