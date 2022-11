Airbus will mehr als 1.000 neue Mitarbeiter einstellen Stand: 11.11.2022 10:00 Uhr Der Flugzeugbauer Airbus will im kommenden Jahr allein in Hamburg und den umliegenden Standorten mehr als 1.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Der Grund: Nach dem Einbruch während der Corona-Pandemie soll jetzt vor allem die Produktion der A320-Familie deutlich erhöht werden.

Das erklärte die Airbus-Führung beim Club Hamburger Wirtschaftsjournalisten am Donnerstagabend. Corona war eine Vollbremsung für die weltweite Luftfahrt: Kaum noch eine Maschine am Himmel, mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Airbus mussten gehen.

Es ging schneller wieder bergauf als gedacht

Inzwischen habe die Branche bereits wieder 85 Prozent des Vorkrisen-Niveaus erreicht, sagte Gerd Weber, Chef von Airbus Operations: "Dass es so schnell wieder bergauf geht, damit hätten wir nicht gerechnet." Die Konsequenz: Allein in Hamburg sind in diesem Jahr schon wieder etwa 1.000 neue Mitarbeiter eingestellt worden, ähnlich viele sollen es im kommenden Jahr werden.

Besonders A320 wieder gefragt

Die Zahl der Bestellungen in diesem Jahr liegt wieder über der Zahl der ausgelieferten Maschinen. Besonders Flugzeuge aus der A320-Familie sind gefragt. Weber: "Wir bauen neue Hallen, neue Produktionsanlagen, um dem in Hamburg gerecht zu werden." 2025 will Airbus jeden Monat 75 Maschinen aus der A320-Familie ausliefern, deutlich mehr als vor Corona. Ein Großteil wird in Hamburg gebaut.

