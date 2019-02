Stand: 14.02.2019 06:45 Uhr

Airbus stellt Produktion des A380 ein

Der Airbus-Konzern wird seinen Riesenflieger A380 nicht mehr herstellen. Nachdem die arabische Fluggesellschaft Emirates ihre Bestellung reduziert habe, gebe es keine Grundlage mehr für eine Fortsetzung der Produktion, teilte Airbus am Donnerstag in Toulouse mit.

Riesenflieger Airbus A380 vor dem Aus NDR 90,3 - 14.02.2019 07:00 Uhr Autor/in: Wagner, Marcel Der Airbus-Konzern wird seinen Riesenflieger A380 nicht mehr herstellen. Bundesweit stehen Tausende Jobs auf der Kippe.







Gespräche mit den Sozialpartnern

Airbus werde in den nächsten Wochen Gespräche mit den Sozialpartnern bezüglich der 3.000 bis 3.500 Stellen aufnehmen, die in den kommenden drei Jahren betroffen sein könnten. In Hamburg sind es geschätzt etwa ein Drittel davon. Es werde aber zahlreiche Möglichkeiten für interne Stellenwechsel geben, sagte der scheidende Airbus-Chef Tom Enders. Bis Ende kommenden Jahres sind in den deutschen Werken Kündigungen in der Stammbelegschaft aufgrund einer Vereinbarung mit der IG Metall ausgeschlossen. In Hamburg-Finkenwerder werden große Teile des Rumpfes gebaut. Außerdem bekommt der A380 hier seine Inneneinrichtung, die Maschinen werden lackiert. Aus Stade stammen die Seitenleitwerke, aus Bremen die Landeklappen.

Letzte Auslieferung 2021

Emirates ist der größte A380-Kunde. Die Fluggesellschaft habe beschlossen, die A380-Bestellungen von 162 auf 123 Maschinen zu reduzieren. Dabei würden in den kommenden zwei Jahren noch 14 verbleibende A380 in Empfang genommen. Als Konsequenz werde das Unternehmen seine Auslieferungen 2021 einstellen.

Wenig Bestellungen

Der Passagierjet hat dem Unternehmen schon länger große Sorgen bereitet. In den vergangenen Jahren hatte kaum noch eine Fluglinie ein Modell geordert. Airbus drohten, die Bestellungen auszugehen. Der Konzern fuhr die Jahresproduktion zuletzt von zeitweise bis zu 30 Maschinen auf nur noch sechs Exemplare zurück. Im vergangenen Jahr lieferte Airbus exakt 800 verschiedene Flugzeuge aus. Damit hatte das Unternehmen sein selbst gesetztes Ziel erreicht.

Große Nachfrage beim A320

In Hamburg steigert der Flugzeugbauer gerade die Produktion des Mittelstreckenjets A320, für den die Nachfrage besonders groß ist. Außerdem steigt die Zahl der Bestellungen für den Langstreckenflieger A350, an dem ebenfalls die Werke in Hamburg und Stade beteiligt sind. Der größte A380-Kunde Emirates hat einenTeil seiner A380-Bestellungen umgewandelt und setzt auf die flexibleren A350-Modelle.

