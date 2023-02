Stand: 16.02.2023 14:27 Uhr Airbus meldet Rekordgewinn für das vergangene Jahr

Der Flugzeugbauer Airbus, der in Hamburg-Finkenwerder ein Werk betreibt, hat am Donnerstag einen Rekordgewinn von 4,2 Milliarden Euro für das vergangene Jahr gemeldet. Das entspricht einem Plus von rund acht Prozent verglichen mit 2021. Die Produktion bleibt aber nach Angaben des Konzerns wegen Problemen in den Lieferketten und des Fachkräftemangels schwierig.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 16.02.2023 | 14:00 Uhr