Airbus liefert heute den letzten Riesen-Jet A380 aus Stand: 16.12.2021 07:29 Uhr Der Flugzeugbauer Airbus liefert heute den letzten A380 aus. Die Maschine wird im Laufe des Nachmittags von Hamburg-Finkenwerder aus in Richtung Dubai starten.

Nach rund 20 Jahren ist dann Schluss mit dem A380: Die Fluggesellschaft Emirates ist nicht nur der mit Abstand größte Kunde für den Riesenflieger, sondern auch der letzte. In den vergangenen Tagen ist die Maschine gründlich auf Herz und Nieren geprüft worden. Beim Testflug am Sonntag flogen die Piloten eine Extrarunde über Norddeutschland - in Form eines riesigen Herzens.

Ein leiser Abschied vom A380

Heute nun ist ein eher leiser Abschied geplant, auf größere Feierlichkeiten verzichten Airbus und Emirates aufgrund der Corona-Pandemie. Trotzdem dürften sich Hunderte Flugzeugspotter am späten Nachmittag an der Landebahn in Finkenwerder versammeln. Von Hamburg aus führt die voraussichtliche Flugroute über die Nordsee in Richtung Großbritannien - und von dort aus nach Süden in Richtung Dubai.

Fluggesellschaften setzen auf kleinere Flieger

Der A380 bietet Platz für bis zu 600 Passagiere - und hat bis zu vier verschiedene Klassen sowie teilweise Privatsuiten. Rund 250 Maschinen des Typs hat Airbus in den vergangenen Jahren gebaut. Gerechnet hatte der Konzern zu Beginn des Jahrtausends mit etwa 1.200 Maschinen. Inzwischen setzen Fluggesellschaften wie beispielsweise die Lufthansa aber eher auf kleinere und mittelgroße Maschinen. Deshalb kündigte Airbus vor fast drei Jahren an, die Produktion auslaufen zu lassen. In Hamburg haben die meisten Beschäftigten, die am A380 gearbeitet haben, bereits Jobs an anderen Baureihen.

Einige Maschinen schon wieder verschrottet

Damit der A380 in Hamburg gebaut werden konnte, hatte die Stadt einen Teil der Elbbucht Mühlenberger Loch zuschütten lassen. Die ersten Maschinen sind seit 2007 in Dienst, mittlerweile sind bereits einige verschrottet. Die Lufthansa hat ihre A380-Flugzeuge eingemottet und will sie auch nach der Corona-Pandemie nicht wieder einsetzen.

