Stand: 14.06.2023 15:37 Uhr Airbus: Langstreckenflieger A350 soll leichter werden

Der Airbus-Langstreckenflieger A350 soll abspecken. Zehn Jahre nach dem Erstflug eines A350 will der Flugzeugbauer die Maschinen durch neue Materialien noch leichter machen. Der A350 wird unter anderem in Hamburg und in Stade produziert. Ziel der Pläne für den Langstreckenflieger: Er soll mehr Ladung mitnehmen können und noch weiter nonstop fliegen - etwa von Australien nach New York. Der A350 ist die größte Maschine bei Airbus, nachdem die Produktion des A380 eingestellt wurde.

