Airbus: Gewerkschaft fordert Klarheit über Kürzungen

Die Gewerkschaft IG Metall Küste fordert vom Airbus-Konzern schnell Klarheit über geplante Kürzungen aufgrund der Corona-Krise. Airbus-Chef Guillaume Faury hatte der Zeitung "Die Welt" gesagt, dass die Produktion für zwei Jahre um 40 Prozent gedrosselt werden soll. Außerdem sollen Tausende Arbeitsplätze gestrichen werden.

Auch Hamburger Erfolgsmodelle werden ausgebremst

"Wir sind mit allen in die Krise hineingegangen und wollen auch mit allen wieder herauskommen", sagte Gewerkschaftssekretär Carsten Bremer NDR 90,3. Sprich: Auch wenn Airbus in den kommenden Jahren weniger zu tun hat, sollten nicht in großem Stil Stellen abgebaut werden. Airbus will zwar keine der Endmontagelinien schließen, aber insgesamt die Produktion bremsen - und das auch für die Erfolgsmodelle aus der A320-Familie, die zu einem großen Teil in Hamburg gebaut werden. Die Gewerkschafter erhoffen sich in den kommenden Tagen mehr Klarheit, wenn Gespräche mit der Unternehmensführung angesetzt sind.

Hoffnung auf frühes Hochfahren der Produktion in Hamburg

Bremer geht wie viele Luftfahrtexperten davon aus, dass die eher kleineren Flugzeugmodelle früher wieder benötigt werden als Langstreckenjets. Und dann könnte die Produktion in Hamburg eventuell früher wieder gesteigert werden als an anderen Standorten. Die IG Metall Küste appelliert an den Bund, die gesetzliche Kurzarbeit von derzeit zwölf auf 24 Monate zu verlängern. Eine weitere Idee: Die noch vorhandene Arbeit bei Airbus sollte auf möglichst viele Schultern verteilt werden - damit im Gegenzug die Arbeitszeit für alle verkürzt wird.

Fertige Maschinen werden nicht abgeholt

Airbus hat wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten seine Produktion weltweit schon stark gedrosselt. Viele Airlines holen fertig gebaute Maschinen aktuell nicht ab, in den Airbus-Werken wird angesichts geparkter neuer Flugzeuge der Platz knapp. Außerdem bleiben neue Bestellungen aus.

