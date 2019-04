Stand: 10.04.2019 17:18 Uhr

Franzose Faury ist neuer Airbus-Vorstandschef

Die Führung des größten europäischen Flugzeugbauers Airbus liegt wieder in französischer Hand: Guillaume Faury hat am Mittwoch von Thomas Enders den Chefposten des Luft- und Raumfahrtkonzerns übernommen. Der 51-Jährige erhielt bei der Jahreshauptversammlung in Amsterdam 99,9 Prozent der Stimmen. Er wurde für drei Jahre in den Vorstand gewählt. Faury, der bisherige Leiter der Verkehrsflugzeugsparte Airbus Commercial Aircraft, hat den Großteil seiner Karriere im Unternehmen verbracht, das er nun leitet. Der Franzose nannte seinen neuen Job ein "Privileg". Menschen global miteinander zu verbinden, mache die Welt besser.

Enders zieht sich vollständig aus dem Konzern zurück

"Das war's jetzt für mich - meine Mission ist erfüllt", sagte Faurys Vorgänger Enders zum Abschied. "Wir haben den richtigen Mann gefunden, um Airbus in die 2020er zu führen", fügte er hinzu. Enders hatte bereits Ende 2017 verkündet, dass er nach dem Ablauf seines Vertrags keine neue Amtszeit anstrebt. Seit mehreren Jahren plagt den Konzern eine Korruptionsaffäre. Auch diese soll ein Faktor für Enders' Abschied gewesen sein. Der 60-Jährige plant auch nicht, in den Airbus-Verwaltungsrat einzuziehen. Französische und britische Behörden, die wegen Korruption gegen das Unternehmen ermitteln, hatten auch Konsequenzen im Management gefordert. Zuletzt war der Konzern wegen des Produktionsstopps für den kommerziell gescheiterten A380 in die Schlagzeilen geraten.

Vier Airbus-Standorte im Norden

In Norddeutschland gibt es noch vier Airbus-Werke: in Hamburg, Bremen, Stade und Buxtehude. Die Standorte Nordenham und Varel wurden im Rahmen von Umstrukturierungen schon vor Jahren ausgegliedert. Deutschlandweit beschäftigt der Konzern nach eigenen Angaben mehr als 46.000 Mitarbeiter.

