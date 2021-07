Airbus: Beschäftigte demonstrieren gegen Umbaupläne Stand: 07.07.2021 06:41 Uhr Mehrere Hundert Beschäftigte des Flugzeugbauers Airbus wollen heute in Hamburg-Finkenwerder öffentlich gegen die Umbaupläne des Konzerns protestieren. Airbus will Teile der Produktion in eine Tochterfirma auslagern.

"Ein Flugzeug, ein Team": Unter diesem Motto haben Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall zum Protest vor dem Werkstor in Finkenwerder aufgerufen. Die Fronten zwischen Unternehmensführung und den Beschäftigten haben sich verhärtet. "Irrsinn" nennt IG Metall-Bundesvorstand Jürgen Kerner die Pläne von Airbus, neue Strukturen zu schaffen.

AUDIO: Airbus: Beschäftigte wollen gegen Umbaupläne demonstrieren (1 Min) Airbus: Beschäftigte wollen gegen Umbaupläne demonstrieren (1 Min)

Ausgliederung geplant

Allein rund 4.000 Beschäftigte in Finkenwerder sollen künftig für eine neue Tochtergesellschaft arbeiten. Teile der Flugzeugmontage und der Ausrüstung sollen ausgegliedert werden. Beschäftigte befürchten, dass sie dort über kurz unter lang zu schlechteren Bedingungen als bislang arbeiten. Betriebsrat und IG Metall haben der Unternehmensführung in den vergangenen Wochen eigene Vorschläge gemacht - ohne Erfolg. Jetzt also der Protest.

Unterstützung bekommt der Betriebsrat von der SPD. Der Hamburger Bundestagsabgeordnete Metin Hakverdi fordert: Die Unternehmensführung müsse sich auf Gespräche einlassen.

Weitere Informationen Airbus: Tausende Beschäftigte vor Auslagerungen Der Flugzeugbauer will in Hamburg etwa 4.000 Beschäftigte in eine Tochtergesellschaft auslagern. Betriebsrat und IG Metall laufen Sturm gegen die Pläne. (21.05.2021) mehr Airbus: Proteste gegen mögliche Auslagerungen Werden beim Flugzeugbauer Airbus Tausende Arbeitsplätze ausgelagert? Einige Hundert Beschäftigte protestieren dagegen. (18.05.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.07.2021 | 07:00 Uhr