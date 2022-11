Stand: 01.11.2022 19:15 Uhr Airbus: 3.000 Beschäftigte beteiligen sich an Warnstreik

Beim Flugzeugbauer Airbus auf Finkenwerder haben am Dienstag etwa 3.000 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Die IG Metall hatte zu dem mehrstündigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen waren neben Airbus 14 weitere Betriebe in Schleswig-Holstein und Niedersachen. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber bieten bislang 3.000 Euro als Einmalzahlung an.

