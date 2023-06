Stand: 13.06.2023 19:41 Uhr "Air Defender 2023": Manöver verursacht Verspätungen am Flughafen

Die Luftwaffenübung "Air Defender 2023" hat auch am Dienstag in Hamburg zu Verzögerungen im zivilen Luftverkehr geführt. Für die Übung würden immer wieder Teile des deutschen Luftraums gesperrt, teilte der Flughafen mit. Flugsicherung, Fluggesellschaften und der Airport arbeiteten mit Hochdruck daran, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Der Flughafen bat alle Passagiere, die für den Zeitraum der Übung einen Flug ab Hamburg gebucht haben oder in der Hansestadt landen wollen, ihren Flugstatus laufend zu beobachten und sich bei Fragen an die jeweilige Fluggesellschaft zu wenden.

