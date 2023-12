Stand: 21.12.2023 15:29 Uhr AfD-Fraktion will rechtlich gegen Innensenator Grote vorgehen

Die Hamburger AfD-Fraktion will rechtlich gegen Innensenator Andy Grote vorgehen. Sie wirft dem SPD-Politiker vor, gegen die AfD zu hetzen und sich als Senator nicht an die politische Neutralitätspflicht zu halten. Anlass ist eine Bürgerschaftsrede von Grote vor anderthalb Monaten. Dort hatte er in einer Debatte zum Thema Antisemitismus unter anderem gesagt: "Die Relativierung des Nationalsozialismus und des Holocaust gehören zur Grund-Erzählung der AfD."

