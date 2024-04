Stand: 21.04.2024 13:25 Uhr Ärzte sollen bei Kindeswohlgefährdung besser zusammenarbeiten

Die rot-grüne Regierungskoalition in Hamburg will den Schutz von Kindern vor Gewalt, Vernachlässigung und Missbrauch stärken. Bei Verdacht auf Gefährdung des Kindeswohls sollen Ärztinnen und Ärzte stärker zusammenarbeiten. Durch eine veränderte gesetzliche Regelung in Hamburg können sie sich dann austauschen ohne ihre ärztliche Schweigepflicht zu verletzen. Das soll jetzt durch Fortbildungen und mehr Informationen in der Ärzteschaft bekannter gemacht werden. Ein entsprechender Antrag ist Mittwoch in der Bürgerschaft.

