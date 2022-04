Ärzte für Studie zu Hamburgs Corona-Politik

Stand: 30.04.2022 09:17 Uhr

Hamburg hat die meisten Corona-Regeln abgeschafft. Jetzt wird es Zeit, darüber zu forschen, was gut und was schlecht lief in den vergangenen zwei Jahren Pandemie, fordert der Präsident der Hamburger Ärztekammer.