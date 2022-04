Stand: 30.04.2022 12:07 Uhr Ärzte diskutieren über Ukraine-Krieg

Die Internationalen Ärztinnen und Ärzte gegen den Atomkrieg diskutieren bei Ihrer Jahrestagung am Wochenende in Hamburg über den Ukrainekrieg. Die Medizinerinnen und Mediziner warnen, die Gefahr sei so hoch wie während der Kubakrise. Bei ihrem geht es unter anderem um die Frage, was Sanktionen gegen Russland bewirken. | Sendedatum NDR 30.04.2022 11:00

