Stand: 17.10.2019 11:01 Uhr

Ärger wegen Wohnungsleerstand in Hamburg

In den Hamburger Stadtteilen Eppendorf und Winterhude lässt ein Luxemburger Unternehmen seit Jahren rund 30 Wohnungen leer stehen. Nach Protesten der Initiative "Wir sind Eppendorf" und ihres Anwalts ist das Bezirksamt Hamburg-Nord eingeschritten.

Eigentümer schweigt

Der Leerstand scheint besonders schwerwiegend. Laut Initiative lässt der Eigentümer HRP Residential teils seit 20 Jahren in gleich drei Straßen Wohnungen unvermietet. 13 sind es in der Gustav-Leo-Straße in Eppendorf, 20 in der Sierichstraße in Winterhude und etliche in der Jarrestadt. Aus welchen Gründen das geschieht, ist unklar. HRP reagiert nicht auf Anfragen von NDR 90,3.

Leerstand von 30 Wohnungen in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 17.10.2019 11:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt In den Hamburger Stadtteilen Eppendorf und Winterhude lässt ein Luxemburger Unternehmen seit Jahren Dutzende Wohnungen leerstehen. Reinhard Postelt berichtet.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bezirksamt widerspricht Vorwürfen

Der Mieteranwalt Bernd Vetter klagt auch das Bezirksamt an. Es sei "ein Skandal", dass der Bezirk Hamburg-Nord den Leerstand jahrelang dulde. Das Bezirksamt weist das zurück. Man habe bereits sechsstellige Bußgelder wegen des verheimlichten Leerstands verhängt. Und man habe für die Sierichstraße ein sogenanntes Wohnnutzungsgebot verhängt - samt Androhung von Bußgeldern. Gegen die Strafen legt der Eigentümer Einspruch ein. Er begründet den Leerstand mit Ausbauten des Dachs, hat aber noch nie einen Bauantrag gestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.10.2019 | 11:00 Uhr