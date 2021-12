Reisesing: Ärger um städtische Beteiligung an Busunternehmen Das Busunternehmen Reisering hat im vergangenen Jahr knapp zwei Millionen Euro Verlust gemacht. Wegen Corona war das Geschäft eingebrochen. Weil Reisering aber zum Großteil, nämlich zu 92 Prozent, den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) gehört, tragen das Minus am Ende Steuerzahler und Steuerzahlerinnen.

Es ist schon knapp zwei Jahre her, dass der Hamburger Rechnungshof die Stadt aufgefordert hat, bei der Reisering GmbH auszusteigen. Für die Beteiligung gab es demnach kein "wichtiges staatliches Interesse". Immerhin geht die Stadt bei Beteiligungen auch ein unternehmerisches Risiko ein. Ein Extrembeispiel, das nach hinten losging: Die HSH Nordbank, die Hamburg damals Milliarden gekostet hat.

Schon 2019 große Verluste bei Reisering

Passiert ist seit der Warnung oder der Kritik durch den Rechnungshof aber wenig - und das sorgt für Kritik vom Bund der Steuerzahler. "Es ist höchste Zeit, dass sich der rot-grüne Senat von Unternehmen trennt, die weder strategische Relevanz haben, noch wichtig für die Daseinsvorsorge sind", sagt die Landesvorsitzende Petra Ackmann. Auch schon im Jahr 2019 hatte Reisering ein Minus erwirtschaftet, das von den VHH übernommen wurde. Der Verlust fiel mit rund 74.000 Euro aber wesentlich kleiner aus als 2020.

Prüfung wegen Corona ausgesetzt

Tatsächlich sollte die Beteiligung auf den Prüfstand. Das wurde aber laut der Hamburger Verkehrsbehörde wegen der Pandemie vorerst ausgesetzt. Bei VHH betont man auf Anfrage den Sinn des Tochterunternehmens Reisering: Dessen Beschäftigte könnten unter anderem flexibel in den Liniendienst der VHH integriert werden. Nach Informationen von NDR 90,3 gibt es in der Tourismusbranche durchaus Interessenten für eine Übernahme, falls Hamburg seine Beteiligung abstoßen will.

