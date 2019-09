Stand: 23.09.2019 17:26 Uhr

Ärger um Berliner Klimaplan im Hamburger Senat

Die Abstimmung über den Klimaplan der Bundesregierung im Bundesrat wird wohl zum Streitfall in der rot-grünen Koalition in Hamburg. Wenn sich SPD und Grüne nicht über eine Zustimmung einigen können, wird sich die Hansestadt im Bundesrat bei dem Thema enthalten.

Hamburger Grüne sind gegen Klimaplan NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 23.09.2019 17:00 Uhr Autor/in: Weigelt, Julia Die Hamburger Grünen werden dem Klimaplan der Bundesregierung wohl nicht zustimmen. Sie kritisieren unter anderem den geplanten CO2-Preis von zehn Euro pro Tonne. Julia Weigelt berichtet.







Tschentscher: "Klimaplan ist ein Erfolg"

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nennt das Klimapaket der großen Koalition in Berlin einen Erfolg. Für ihn komme es darauf an, die Beschlüsse so umzusetzen, dass möglichst viel für den Klimaschutz, die Energiewende und die Entwicklung der hierfür erforderlichen Technologien erreicht werde. Es sei das erste Mal, dass sich eine Bundesregierung so umfassend mit dem Klimaschutz in allen wesentlichen Sektoren befasst habe. Niemand habe dafür Verständnis, wenn sinnvolle Schritte zur Verbesserung der CO2-Bilanz aus parteitaktischen Motiven im Bundesrat blockiert würden, so Tschentscher.

Hamburgs Grüne lehnen Klimaplan ab

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) hingegen hält den Klimaplan in seiner jetzigen Form im Bundesrat für nicht zustimmungsfähig. "Wir haben eine klare Regel. In dem Moment, in dem ein Koalitionspartner sein Veto einlegt, kann Hamburg nicht zustimmen", sagte Kerstan am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Tschentscher müsse jetzt Farbe bekennen, forderte Kerstan. Als derzeitiger Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz komme ihm eine besondere Rolle zu. Kerstan erwarte, dass Tschentscher in dieser Runde gemeinsam mit den Grünen dafür sorge, dass mehr für den Klimaschutz getan werde.

Auch Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks erwartet, dass die Hamburger Grünen dem Klimaplan der Bundesregierung nicht zustimmen. Laut Tjarks wollen sich die Senatoren und Fraktionsspitzen zwar erst am Dienstag auf eine gemeinsame Haltung einigen. Eine Zustimmung halte er jedoch für "sehr unwahrscheinlich", so der Politiker wörtlich. Die Grünen kritisieren unter anderem den geplanten CO2-Preis von zehn Euro pro Tonne, während etwa das Umweltbundesamt 180 Euro empfiehlt.

Kritik von den Veranstaltern der Klimawoche

Unterstützung erhalten die Grünen von den Organisatoren der Hamburger Klimawoche, die seit Sonntag läuft. Was in Berlin am vergangenen Freitag vorgelegt wurde zeige, dass die große Koalition den Bezug zur Realität verloren habe. Der Plan der Bundesregierung sei eine "Sterbehilfe für das Klima", sagte Mojib Latif auf der Veranstaltung. Der Klimaforscher sitzt im im Beirat der Hamburger Klimawoche. Die große Koalition unterschätze die Bereitschaft der Deutschen zum Klimaschutz. Die Bürgerinnen und Bürger seien nicht blöd. "Und ich habe das Gefühl, die Politik versucht, sie für blöd zu verkaufen", sagte Latif. Die Regierung glaube, sie könne jetzt Wählerstimmen durch dieses wenig ambitionierte Klimapaket gewinnen - das Gegenteil werde laut dem Forscher aber der Fall sein.

Drei Fragen, drei Antworten: Mojib Latif NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 23.09.2019 14:00 Uhr Mojib Latif sagt, die Zeit sei reif für einen ambitionierten Klimaschutz. Den erkennt er im Klimaplan nicht. Der Klimaforscher sagt auch, was er sich konkret von der Politik wünscht.







