Stand: 07.12.2023 20:12 Uhr Adventsempfang der evangelischen Nordkirche in Hamburg

Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs hat angesichts der weltweiten Kriege dazu aufgerufen, die betroffenen Kinder besser zu schützen. Das sagte sie am Donnerstagabend in der Hauptkirche St. Katharinen beim traditionellen Adventsempfang der evangelischen Nordkirche. Fehrs appellierte, in Kriegen das Leid von Kindern stärker im Blick zu haben. Das gelte sowohl für die Ukraine als auch den Nahen Osten. Dies dürfe niemanden unberührt lassen, so die Bischöfin.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 07.12.2023 | 19:30 Uhr