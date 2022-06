Active City: Hamburg will Vorreiter in Deutschland werden

Stand: 30.06.2022 16:54 Uhr

Hamburg will in den kommenden Jahren zur aktivsten Stadt Deutschlands werden. Das ist eines der großen Vorhaben, die in der vom Hamburger Senat beschlossenen Drucksache "Active City Hamburg - Die Großstadtstrategie auf Basis von Sport und Bewegung", formuliert worden sind.