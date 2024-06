Stand: 03.06.2024 16:52 Uhr Active City Day am Freitag in Hamburg

Am Freitag findet in Hamburg der Active City Day statt. Wer überlegt eine neue Sportart auszuprobieren, kann das dann machen. Insgesamt gibt es 280 sportliche Mitmachangebote, auf dem Rathausmarkt und im gesamten Hamburger Stadtgebiet. Ab Juli bieten viele Vereine wieder kostenlose Schnupperkurse in verschiedenen Sportarten an.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.06.2024 | 17:00 Uhr