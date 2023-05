Stand: 04.05.2023 08:23 Uhr Abstimmung über Kompromiss im öffentlichen Dienst startet

Die Mitglieder der Gewerkschaft ver.di stimmen ab Donnerstag über die Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst in Bund und Kommunen ab. Hamburgs ver.di-Chefin Sandra Goldschmidt hofft darauf, dass die Mitglieder zustimmen: "Die Gespräche, die wir bisher in den Betrieben hatten, zeigen ein vielfältiges Bild. Es gibt Kritik, aber auch Zustimmung - vor allem dann, wenn sich die Kolleginnen das Ergebnis genauer angucken und merken, dass es in den meisten Bereichen eine deutliche Lohnerhöhung gibt." Der Kompromiss sieht auch einen einmaligen Inflationsausgleich von 3.000 Euro vor.

