Abi-Protest: Schulbehörde bessert Noten nach

Schon vor gut einer Woche hatte die Hamburger Schulbehörde Probleme im Hinblick auf die diesjährigen schriftlichen Mathe-Abiklausuren eingeräumt: Einem Teil der Abiturienten wurden mündliche Nachprüfungen angeboten, um die Note zu verbessern. Jetzt teilte die Schulbehörde mit: Die Bewertung solle korrigiert werden, bei einem Teil der betroffenen Schüler werde die Note für die Klausur nachträglich heraufgesetzt.

Nach Mathe-Abi: Noten werden korrigiert NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 05.06.2019 06:00 Uhr Autor/in: Gaertner, Andreas Die Hamburger Schulbehörde korrigiert ihre Bewertung des diesjährigen Mathe-Abiturs. Ein Teil der schriftlichen Klausuren soll besser benotet werden als bisher geplant. Andreas Gaertner berichtet.







Zwei von vier Klausuren zu schwer

Anlass ist eine Überprüfung des Mathe-Abiturs. Aktuelle Zwischenergebnisse hätten die Einschätzung der Schulbehörde bestätigt, dass zwei der vier in Hamburg eingesetzten Mathematik-Abiklausuren zu schwer gewesen seien. Dabei geht es um die schriftlichen Arbeiten auf dem sogenannten "grundlegenden Niveau". Daneben gibt es noch das erhöhte Niveau, für Schüler mit Leistungskurs Mathematik.

Einzelheiten zur Noten-Anhebung will die Schulbehörde in den nächsten Tagen bekanntgeben. An Stadtteilschulen und Gymnasien sollen betroffene Schüler demnach angesprochen und beraten werden.

Schüler-Beschwerden bundesweit

Unmittelbar nach den schriftlichen Mathematik-Prüfungen hatten sich zahlreiche Schüler aus fast allen Bundesländern im Internet über die zu schweren Klausuren beschwert. Viele hatten eine Online-Petition für einen angepassten Bewertungsmaßstab unterschrieben.

Hamburg setzt seit mehreren Jahren in Mathe nur Aufgaben ein, die eine Kommission auf Bundesebene entwickelt hat. Bisher habe es dabei keine Auffälligkeiten gegeben, teilte die Behörde mit. Hamburger Lehrer betonten im Anschluss der Beschwerden in einer Befragung, dass der Notendurchschnitt dieses Jahr auf dem grundlegenden Niveau wohl eine Note schlechter ausfalle als üblich.

