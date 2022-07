Stand: 02.07.2022 15:54 Uhr Abi-Feier auf der "Cap San Diego" eskaliert

Auf dem Museumsschiff "Cap San Diego" im Hamburger Hafen ist eine Abi-Feier eskaliert. Und zwar so sehr, dass die Polizei in der Nacht zum Sonnabend sogar Pfefferspray einsetzen musste. Zwei Jugendliche wurden mit Augenreizungen behandelt. Eine Rettungswagen-Besatzung und mehrere Polizisten waren von den Feiernden bepöbelt und bedrängt worden. Ein Abiturient war so aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen wurde. | Sendedatum NDR 90,3: 02.07.2022 16:00