Abholung der Weihnachtsbäume startet heute in Hamburg Stand: 06.01.2025 06:04 Uhr Die Hamburger Stadtreinigung sammelt im neuen Jahr wieder ausgediente Weihnachtsbäume ein, die an der Straße stehen. In jedem Stadtteil gibt es zwei feste Abholtermine. Heute startet die Sammlung.

Die Abholung der Bäume ist für private Haushalte kostenlos. Voraussetzung ist, dass sie kleiner als 2,50 Meter sind und restlos abgeschmückt wurden. Die Bäume sollten so am Straßenrand abgelegt werden, dass sie den Verkehr nicht gefährden und niemand durch sie behindert wird. Außerdem sollte kein Holzkreuz mehr am Stamm befestigt sein. Adventskränze werden nicht eingesammelt, weil sie häufig auch Draht und Styropor enthalten. Sie müssen darum stattdessen in der Restmülltonne entsorgt werden.

Kostenlose Abgabe auch in Recyclinghöfen

Unabhängig von den Abholungsterminen in den Stadtteilen können die Tannenbäume auch bei den zwölf Hamburger Recyclinghöfen kostenlos abgegeben werden.

Appell: Bäume erst kurz vor Abholtermin an die Straße stellen

Wie in den vergangenen Jahren empfiehlt die Stadtreinigung, die Bäume nicht schon Tage vor dem Abholtermin an der Straße zu lagern. Man solle sie erst kurz vor dem Abholtermin an die Straße stellen. Insgesamt rechnet die Stadtreinigung in dieser Saison mit rund 200.000 ausgedienten Weihnachtsbäumen. Sie werden geschreddert und gehen ins Kompostwerk Bützberg oder werden in Biomassewerken verfeuert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 05.01.2025 | 13:00 Uhr