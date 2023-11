Abendlicher Brummton im Nordwesten Hamburgs: Rätsel gelöst Stand: 14.11.2023 11:09 Uhr Ein ungewöhnlicher Brummton hat vielen Menschen in Hamburgs Nordwesten am Montagabend Rätsel aufgegeben. Die Polizei konnte auf Nachfrage von NDR 90,3 Entwarnung geben.

In den Hamburger Stadtteilen Stellingen, Eimsbüttel, Eidelstedt, Lurup und Lokstedt fragten sich am Montagabend viele Leute: Was war das denn für ein Geräusch? In einem Umkreis von mehreren Kilometern war ein Brummen zu hören.

Brummen könnte erneut auftauchen

Auf Nachfrage von NDR 90,3 bei der Polizei konnte das mysteriöse Geräusch schnell zugeordnet werden. Es kam aus dem Volksparkstadion. Die Betreiber installieren und testen in der Arena gerade die neue Beschallungsanlage. Daher könnte das Brummen in den kommenden Tagen nochmal auftauchen.

Akustik-Experte vom NDR erklärt das Geräusch

Die Technikerinnen und Techniker im Stadion vom Hamburger SV bauen sich ein Testsignal zusammen, das aus Sprachfrequenzen besteht, erklärte ein Akustik-Experte vom NDR. "Dann wird an verschiedenen Stellen im Stadion gemessen, wie gut die Qualität des Signals ist."

