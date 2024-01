Ab morgen wohl drei Tage Bahnstreik - Hamburger S-Bahn im Notbetrieb Stand: 09.01.2024 07:07 Uhr Ein weiterer Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL wird den Zugverkehr wohl auch in Hamburg lahmlegen - diesmal gleich für drei Tage. Fahrgäste müssen sich von Mittwochmorgen, 2 Uhr, bis Freitagabend, 18 Uhr, Alternativen suchen. Etwas Hoffnung gibt es aber noch.

Die Bahn war zwar am Montag mit dem Versuch gescheitert, den geplanten Lokführerstreik mit juristischen Mitteln zu stoppen. Sie ging aber in Berufung. Heute entscheidet das Landesarbeitsgericht Hessen in zweiter Instanz.

S-Bahn richtet Notbetrieb ein

Sollte es wie erwartet zum Streik kommen, rechnet die Hamburger S-Bahn mit massiven Auswirkungen. Man werde ab Betriebsbeginn am Mittwoch versuchen, auf folgenden Strecken einen Notbetrieb einzurichten:

S1: Wedel <> Blankenese / Blankenese <> Airport / Ohlsdorf <> Poppenbüttel

S2: Altona <> Aumühle

S3: Pinneberg <> Neugraben

S5: Neugraben <> Stade

Fahrgäste sollten wenn möglich U-Bahnen und Busse nutzen. Weitere Informationen soll es ab Mittwochmorgen auf der Internet-Seite der S-Bahn geben. Bei den vergangenen Streiks fuhren die S-Bahnen im Notbetrieb etwa alle 20 bis 30 Minuten. Am Freitag könne es auch nach dem offiziellen Streikende noch zu Ausfällen kommen.

"Sehr begrenztes Zugangebot" im Fern- und Regionalverkehr

Auch die Deutsche Bahn will für die Streik-Tage für den Fern- und Regional-Verkehr einen Notfahrplan aufstellen. Dieser werde aber nur ein "sehr begrenztes Zugangebot" enthalten. "Bitte sehen Sie von nicht notwendigen Reisen während des GDL-Streiks ab und verschieben Sie Ihre Reise auf einen anderen Zeitpunkt", hieß es in einer Online-Information.

Alle Fahrgäste, die ihre für zwischen Mittwoch und Freitag geplante Reise wegen des Streiks verschieben möchten, könnten ihr Ticket später nutzen, so die Bahn. Die Zugbindung ist demnach aufgehoben. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Zudem haben Fahrgäste im Fernverkehr die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen.

Andere Zugunternehmen wollen fahren

Das Zugunternehmen metronom ist nach eigenen Angaben von dem Bahnstreik nicht direkt betroffen und will während des Streiks Verbindungen anbieten. Allerdings sei mit Einschränkungen zu rechnen, weil es wegen des Streiks zu Ausfällen in Stellwerken und Betriebszentralen kommen könne. Die Züge der AKN sollen zwischen Mittwoch und Freitag fahren, ebenso nach eigenen Angaben Flixbusse und Flixtrains.

Was die GDL fordert

Ein Streik ist möglich geworden, nachdem sich 97 Prozent der teilnehmenden GDL-Mitglieder in einer Urabstimmung für Arbeitsniederlegungen bei der Deutschen Bahn und dem Eisenbahnunternehmen Transdev ausgesprochen hatten. Die Gewerkschaft fordert neben der Reduzierung der Arbeitszeit unter anderem 555 Euro mehr pro Monat sowie eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie. Die Bahn hat bereits unter anderem elf Prozent mehr in Aussicht gestellt - bei einer Laufzeit von 32 Monaten.

Streiks im vergangenen November und Dezember

Bereits Anfang Dezember 2023 war es zu einem 24-stündigen Warnstreik gekommen. Dabei wurde der Personen- und Güterverkehr zum großen Teil lahmgelegt. Im Fernverkehr brachte die Bahn gemäß eines Notfahrplans rund 20 Prozent der Verbindungen auf die Schiene. Den ersten Warnstreik der GDL in der laufenden Tarifauseinandersetzung hatte es im vergangenen November gegeben.

