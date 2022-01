Ab Montag 2G-Plus in Hamburg: Viel Arbeit für Apotheken

Stand: 05.01.2022 18:24 Uhr

Wer ab Montag in ein Hamburger Fitnessstudio oder ein Restaurant möchte, braucht entweder einen 2G-Nachweis plus Test oder den Nachweis einer Booster-Impfung. In den Apotheken gibt es deshalb jetzt teilweise viel zu tun.