Ab Dezember: Halbstündlich Züge zwischen Hamburg und Berlin Stand: 11.10.2020 14:37 Uhr Der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin wird konkret: Wie die Deutsche Bahn am Sonntag mitteilte, werden die Züge ab Dezember im Halbstundentakt von der Hanse- in die Hauptstadt fahren.

Damit steigt auch das Sitzplatzangebot auf der vielbefahrenen Strecke. Künftig werden insgesamt 36.000 Plätze pro Tag angeboten, das sind 6.000 mehr als bislang. Die Zahl der täglich angebotenen Züge zwischen Hamburg und Berlin erhöht sich von 46 auf 60. Die Fahrtdauer zwischen den beiden Städten liegt wie bisher zwischen einer Stunde und 45 Minuten und zwei Stunden. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) spricht von einem guten Startschuss für den sogenannten Deutschlandtakt.

XXL-ICE fährt ab Sommer von Hamburg nach Chur

Ab Sommer kommenden Jahres wird auch die ICE-Strecke zwischen Hamburg und der Schweiz verstärkt. Auf dem Weg nach Basel, Zürich und Chur soll erstmals ein XXL-ICE eingesetzt werden. Er besteht aus 13 Wagen und bietet 918 Sitzplätze - so viele wie nie zuvor in einem ICE. Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben 50 dieser Züge geordert. Der Bund unterstützt die Bahn mit Milliarden, damit für den Klimaschutz mehr Menschen Zug fahren.

Der neue Fahrplan für die Strecke Hamburg-Berlin gilt ab Sonntag, 13. Dezember. Tickets gibt es vom kommenden Dienstag an über das Internet sowie in den Reisezentren und an den Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn.

