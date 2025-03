Ab April Tempo 50 auf der Hamburger Köhlbrandbrücke Stand: 11.03.2025 16:02 Uhr Auf der gesamten Köhlbandbrücke gilt ab Anfang April Tempo 50. Die Maßnahme ist laut Hafenmanagement nötig, um sie vor weiteren Schäden zu schützen und um sicherzustellen, dass sie bis zur Fertigstellung der neuen Brücke befahrbar bleibt.

Bereits jetzt gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Kilometer pro Stunde auf einzelnen Teilabschnitten - ab dem 5. April dann auf der ganzen Köhlbrandbrücke. Anfang der 2040er-Jahre soll die neue Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen fertig sein. Kosten: bis zu 5,3 Milliarden Euro. Nur für die Planungen sind bislang bereits etwa 73 Millionen Euro ausgegeben worden.

Auch Norderelbbrücke ist Marode

Auch auf den Norderelbbrücken gibt es neue Einschränkungen, ab Mitte März. Die sechs Fahrstreifen - je drei in Richtung Bremen und Lübeck - bleiben erhalten, werden aber verengt und mehr in die Mitte der Brücke verlegt. Im gesamten Bereich soll ein Überholverbot für Lkw gelten. Zudem müssen Lastwagen wie auf der Köhlbrandbrücke einen Mindestabstand von 50 Metern einhalten. Die Einschränkungen sollen so lange bleiben, bis die erste von künftig zwei Norderelbbrücken fertig ist. Geplant ist das aktuell 2029 oder 2030.

