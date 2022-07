Ab 21.45 Uhr: Milow live beim NDR Festival in Volksdorf Stand: 23.07.2022 21:42 Uhr 12.000 Hamburgerinnen und Hamburger feiern zur Stunde beim NDR Festival in Volkdorf. Gerade steht der belgische Sänger Milow auf der Bühne - NDR.de überträgt die Konzerte jetzt im Videolivestream.

Der Singer-Songwriter ist live ein überzeugender Entertainer, der das Publikum stets im Griff hat. Gleich zu Beginn gibt er zu: "Ich war noch nie in Volksdorf." Aber: "Ich werde Volksdorf nie vergessen, das hab ich im Gefühl", versichert er dem Publikum. Und er spricht sogar sehr gutes Deutsch: "Wir genießen, genießen, genießen", sagt er.

Londonbeat: Thinking About Volksdorf

Den Anfang machte um 20.30 Uhr die britische Band Londonbeat auf der Bühne auf dem Volksdorfer Markt. Der erste Hit: natürlich "I've Been Thinking About You" - er war in sage und schreibe 27 Ländern ein Nummer-eins-Hit. Aber auch "Return of the Mac", "All Eyes On You" und "You Bring On The Sun" dürfen natürlich nicht fehlen. Bei "Better Love" geht Sänger Jimmy Helms von der Bühne und auf Tuchfühlung mit dem Publikum, das ihn dafür feiert. Zum Schluss spielen Londonbeat nochmal einen Remix von "Thinking About You" und eine ganz besondere A-Capella-Version von Ben E. Kings Klassiker "Stand By Me".

Ulf Ansorge und Nicole Steins moderieren

Den Auftakt hat die Showband Good Music Live gemacht. "Es fühlt sich genauso gut an wie vor drei Jahren", sagt die Band. Wegen der Corona-Pandemie konnte in den vergangen zwei Jahren kein Festival stattfinden. Neben Livemusik und gemeinsamen Spielen auf der Bühne gibt es wieder Stände, an denen man Essen und Trinken kaufen kann. Moderiert wird das Festival von Nicole Steins und Ulf Ansorge.

Challenge gegen den NDR

Neben den Konzerten mussten die Volksdorferinnen und Volksdorfer noch ihre Challenge gegen den NDR gewinnen. Sie haben Geduld und Geschick bewiesen und ein 25 Quadratmeter großes Puzzle vor der Bühne zusammengesetzt. Nun erhält der Förderkreis "Erlenbusch" vom NDR Festival Partner Lotto eine Spende in Höhe von 1.000 Euro.

