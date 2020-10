Stand: 13.10.2020 07:45 Uhr Ab 12.30 Uhr live: Landespressekonferenz in Hamburg

Der Hamburger Senat will heute Mittag seinen aktuellen Bericht zur Corona-Lage in der Stadt vorstellen. Im Mittelpunkt bleibt die Frage: Gehen die Corona-Zahlen weiter nach oben oder stabilisieren sie sich? Zudem will Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) mit Ärztekammerpräsident Pedram Emami über die Grippeschutzimpfung informieren.

NDR.de überträgt die Landespressekonferenz ab 12.30 Uhr per Livestream.

Ab 12.30 Uhr live: Landespressekonferenz in Hamburg

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.10.2020 | 12:30 Uhr