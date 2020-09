Stand: 01.09.2020 12:30 Uhr - NDR 90,3

Ab 12.30 Uhr live: Landespressekonferenz in Hamburg

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) berichtet in der Landespressekonferenz heute über den aktuellen Stand zum Coronavirus in der Stadt. Außerdem informieren Bezirkssenatorin Katharina Fegebank (Grüne), Finanzsenator Andreas Dressel und Harburgs Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen (beide SPD) über eine ausgeweitete Online-Befragung zur Zufriedenheit in den Hamburger Kundenzentren.

NDR.de überträgt die Landespressekonferenz ab 12.30 Uhr auf dieser Seite per Livestream.

Ab 12.30 Uhr live: Landespressekonferenz in Hamburg

Die Landespressekonferenz aus dem Hamburger Rathaus gibt es auch als Livestream in Deutscher Gebärdensprache.

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Welche Beschränkungen gibt es, welche Lockerungen? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.09.2020 | 12:30 Uhr