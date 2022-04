"AIDAcosma" in Hamburg getauft Stand: 09.04.2022 22:06 Uhr Im Hamburger Hafen wurde am Sonntagabend das jüngste Kreuzfahrtschiff der AIDA-Reederei, die "AIDACosma" getauft. Das Schiff gilt aufgrund seines Flüssiggasantriebs als eines der innovativsten seiner Art.

Seit Februar ist die "AIDAcosma" bereits in Dienst. Die Taufpatin des Kreuzfahrtriesen ist Kristina Vogel. Die zweifache Olympiasiegerin im Bahnradfahren ist seit einem Trainingsunfall 2018 querschnittgelähmt. Während der Zeremonie lag das Schiff am Samstagabend am Kreuzfahrtterminal auf Steinwerder. Die Lichtshow hat weite Teile des Hafens erleuchtet. Kurz vor Mitternacht soll die "Aidacosma" im Hafen noch eine Ehrenrunde bis vor die Elbphilharmonie drehen, bevor sie Kurs Richtung Mittelmeer nimmt.

Die 337 Meter lange "AIDAcosma" hat an Bord Platz für mehr als 6.000 Gäste. Das Besondere an dem Schiff, das bei der Meyer-Werft in Papenburg gebaut wurde: Es ist eines von wenigen auf der Welt, das vollständig mit Flüssiggas (LNG) fahren kann. Es stößt damit deutlich weniger Emissionen aus als andere Kreuzfahrtschiffe. Die Umweltschutzorganisation NABU kritisiert, dass es sich aber nach wie vor um einen fossilen Brennstoff handelt.

Die "AIDAcosma" gehört wie die "AIDAnova" zu insgesamt neun LNG-Kreuzfahrtschiffen der "Helios"-Klasse, die der amerikanische Aida-Mutterkonzern Carnival bei den Meyer-Werften in Auftrag gegeben hatte.

Antrieb mit weniger Schadstoffen

LNG-Antriebe gelten in der Schifffahrt als Brückentechnologie auf dem Weg zur Klimaneutralität. Im Vergleich zu den immer noch vorherrschenden Dieselantrieben stoßen LNG-Antriebe 15 bis 25 Prozent weniger Kohlendioxid aus. Stickstoff und Feinstaub werden fast vollständig vermieden.

Was ist LNG? LNG ist die Abkürzung für Liquefied Natural Gas. Es ist der derzeit schadstoffärmste fossile Brennstoff, der in der Schifffahrt und im Schwerlastverkehr einsetzbar ist. Das Erdgas wird auf minus 162 Grad Celsius gekühlt und damit verflüssigt. Da es nur etwa ein Sechshundertstel des Volumens von gasförmigem Erdgas aufweist, kann es in große Tanker geladen und per Schiff oder Lkw über weite Strecken transportiert werden - unabhängig von Pipelines. Gerade im Vergleich zum Dieselmotor stoßen moderne LNG-betriebene Motoren weniger CO2 aus, bei Schiffen und im Schwerlastverkehr etwa 20 Prozent weniger. Der Ausstoß von Schwefeloxiden und Rußpartikeln wird ganz vermieden. Allerdings sind die Investitionskosten für ein Schiff mit einem zusätzlichen LNG-Motor um 20 bis 30 Prozent höher als für einen herkömmlichen Schiffsantrieb. Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft

