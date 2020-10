ADAC rechnet nicht mit langen Staus zum Ferienstart Stand: 02.10.2020 06:10 Uhr Zum Beginn der Herbstferien rechnet der ADAC auf den Autobahnen im Norden diesmal nicht mit langen Staus. Wegen der steigenden Corona-Zahlen würden derzeit weniger Familien in den Urlaub starten.

Ganz ohne Staus werde es zwar nicht gehen, aber es werde bei Weitem nicht so schlimm wie im Sommer, sagte ein Sprecher des ADAC. Die Engstellen sind bekannt: Die Autobahn 7 rund um den Elbtunnel und die A1 östlich von Hamburg. Auf der A7 gibt es zudem sowohl südlich als auch nördlich von Hamburg einige Baustellen - mit Staugefahr.

Lkw dürfen Sonnabend nicht fahren

Zum Wochenende beginnen gleich in vier Bundesländern die Ferien: Außer in Hamburg auch in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern und in Hessen. Der ADAC rechnet damit, dass der Verkehr auf den Straßen auch wegen des Tags der Deutschen Einheit am Sonnabend etwas zunimmt. Allerdings dürfen Lastwagen wegen des Feiertags dann nicht fahren.

AUDIO: Ferienstart: Womit der ADAC rechnet (1 Min)

Flughafen erwartet weniger Andrang

Mit deutlich weniger Andrang als sonst rechnet der Hamburger Flughafen zum Ferienstart. Normalerweise gehört der Herbstferienbeginn zu den Tagen im Jahr, an denen am meisten geflogen wird - mehr als 200 Maschinen starten dann täglich. An diesem Wochenende sind es gerade einmal rund 70.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.10.2020 | 06:00 Uhr