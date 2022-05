ADAC rechnet mit vollen Straßen am Sonntagnachmittag Stand: 29.05.2022 11:33 Uhr Der Rückreiseverkehr steht an: Viele Reisende hatten durch Christi Himmelfahrt und den anschließenden Brückentag ein verlängertes Wochenende. Folge: Bereits am Sonntagmittag war es voll auf einigen Straßen.

Der ADAC rechnet für Sonntagnachmittag mit verstopften Straßen in und um Hamburg. Auf der A1 und besonders auf der A7 in Richtung Süden dürfte es deshalb Staus geben. Bereits am Sonntagmittag stauten sich die Autos im Großraum Hamburg auf mehr als zehn Kilometern Länge. Viele Reisende hatten die freien Tage genutzt, um sie an Nord- oder Ostsee zu verbringen.

Experten raten: Randzeiten des Tages nutzen

Der ADAC erwartet, dass es vor allem ab dem Nachmittag eng wird, weil sich viele Autofahrer erst dann auf den Weg machen. Verkehrsexperten raten generell dazu, in den frühen Morgenstunden aufzubrechen oder die Nachtstunden für eine längere Autobahnfahrt zu nutzen. Hinzu kommt das Ende der Hamburger Schulferien. Viele weitere Rückreisende werden mit dem Flugzeug am Airport in Fuhlsbüttel landen und dadurch wird es in der Stadt wieder voller.

Mehrere A7-Sperrungen kommende Woche

Außerdem wird die Autobahn 7 in Hamburg kommende Woche mehrfach gesperrt. Wegen Bauarbeiten für den Lärmschutztunnel Altona müssen Autofahrer auf der A7 mit nächtlichen Behinderungen rechnen. Von Montagabend bis Dienstagfrüh werde in Richtung Hannover nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. In der Nacht zum Mittwoch werde die Fahrbahn zwischen Volkspark und Othmarschen komplett gesperrt. Der Bau des Tunnels zum Lärmschutz beginnt im Sommer. Er soll 2,2 Kilometer lang sein und bis 2028 fertig werden.

