ADAC-Vergleich: Hohe Parkgebühren am Hamburger Flughafen

Am Hamburger Flughafen sind die Parkgebühren bundesweit am höchsten. Der ADAC hat zehn deutsche Flughäfen verglichen und gibt Tipps, worauf Autofahrerinnen und -fahrer achten sollten. Wichtig ist demnach die Wahl des Parkhauses, denn da differieren die Preise erheblich. Die teuerste Variante kostet für zwei Wochen 560 - die günstigste knapp 200 Euro. Mit Abstand am billigsten ist die Anreise mit der S-Bahn.

