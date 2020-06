Stand: 18.06.2020 06:00 Uhr - NDR 90,3

ADAC-Test: Gute Note für Hamburgs Busbahnhof

Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) in Hamburg hat in einem ADAC-Test gut abgeschnitten. Die Anlage in der Adenauerallee am Hauptbahnhof bekam die Note "gut" und landete damit auf Platz drei. In der Tabelle der elf getesteten Fernbusterminals ist Hamburg damit allerdings einen Platz abgerutscht, Hannover schob sich auf Position zwei vor. Auf Platz eins landete wie schon vor drei Jahren Stuttgart.

ADAC testet Busbahnhöfe: ZOB auf Platz drei NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 18.06.2020 06:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt Hamburgs ZOB ist der drittbeste Busbahnhof in Deutschland. Im ADAC-Test bekommt die Anlage am Hauptbahnhof die Note "gut". Reinhard Postelt berichtet.







Komfortabel und sicher

Punkten kann der ZOB vor allem beim Komfort und der Sicherheit. Hans Pieper vom ADAC Hansa nennt Details: "In Hamburg ist der Busbahnhof sicher, weil er videoüberwacht und der Aufzug verglast ist. Ich kann die Bussteige erreichen ohne über die Fahrbahn zu laufen, und ich werde immer gut informiert über elektronische Anzeigetafeln und eine eigene Internetseite." Gelobt wird auch, dass man im ZOB einkaufen und etwas essen kann.

Angebot für Behinderte lässt zu wünschen übrig

Aber es gibt auch Schwächen. "Gar nicht gut ist, dass es keine Behindertenparkplätze gibt. Auch für Sehbehinderte ist Hamburgs ZOB nicht ideal, weil er kein Leitsystem hat", sagte Pieper. Außerdem fehle ein Umgebungsplan. Doch die meisten Busreisenden wollen sowieso nur zum Hauptbahnhof, zu S- und U-Bahnen. Nach einer Corona-Pause rollt der Fernbus-Verkehr jetzt wieder an.

