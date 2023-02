ADAC-Rettungshubschrauber rückt in Hamburg zu 1.320 Einsätzen aus Stand: 23.02.2023 12:04 Uhr Der Hamburger ADAC-Rettungshubschrauber ist im vergangenen Jahr zu 1.320 Einsätzen gestartet. Das waren etwa neun Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Der Hubschrauber "Christoph Hansa" verfügt neuerdings auch über eine Winde. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal werden Rettungshelikopter bundesweit mit Seilwinden ausgerüstet. Hamburgs ADAC-Flieger bekam im September des vergangenen Jahres eine.

Notarzt schwebt per Seil ein

Vor einem Jahr hatte der Verkehrsclub ohnehin einen neuen Helikopter angeschafft. Der Airbus H145 bietet viel mehr Platz für die Verletzten als das Vorgängermodell. Mit der Winde werden allerdings eher selten Patientinnen und Patienten hochgehievt, wie ADAC-Pilot Michael Gomme erklärt: "Tatsächlich ist es so, dass die meisten Leute bei einer Winde an Berg- oder Seenotrettung denken. Für uns hat sich das anders dargestellt. Gerade hier im Stadtbereich können wir den Arzt schneller an die Einsatzstelle bringen, wo es keine Landungsmöglichkeit gibt." Per Seil schwebt dann der Notarzt ein.

"Christoph Hansa" am Unfallkrankenhaus Boberg stationiert

Zudem transportiert "Christoph Hansa" vermehrt Notfallpatientinnen und -patienten von einer Klinik zur nächsten - was mehr Zeit dauert. Deshalb flog er neun Prozent weniger Einsätze. Jeder dritte Betroffene erlitt eine Herz-Kreislauf-Attacke, jeder vierte ist ein Unfallopfer - und 17 Prozent hatten einen Schlaganfall. Stationiert ist der Helikopter am BG Klinikum Boberg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.02.2023 | 12:00 Uhr