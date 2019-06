Stand: 19.06.2019 07:39 Uhr

ADAC: Hamburg hat die teuersten Monatstickets

In Hamburg müssen Pendler deutlich tiefer in die Tasche greifen, wenn sie regelmäßig Bus und Bahn nutzen, als in anderen Großstädten. Zu diesem Ergebnis kam der Automobilclub ADAC bei einem Vergleich der Preissysteme des öffentlichen Nahverkehrs in deutschen Städten. Demnach zahlt man in der Hansestadt 109,20 Euro für ein Monatsticket, während etwa in München nur 55,20 Euro fällig sind.

Bei Einzeltickets fast am günstigsten

Ganz anders sieht es bei den Einzeltickets aus, wo der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) mit seinen 2,30 Euro für eine Fahrt im Nahbereich im positiven Sinne auf Platz zwei hinter Mannheim landet. Der ADAC hatte das Preissystem des öffentlichen Nahverkehrs in 21 Städten mit mehr als 300.000 Einwohnern ausgewertet. Verglichen wurden demnach die sieben relevantesten Ticketarten im jeweiligen Stadtgebiet.

"Wer eine wirkliche Verkehrswende möchte, muss darauf achten, dass der öffentliche Nahverkehr ein attraktives Angebot ist, auch preislich", sagte Ingo Meyer, Vorstandsvorsitzender des ADAC Hansa. Dazu gehöre auch die Abschaffung der Stellplatzgebühren bei "Park & Ride"-Anlagen, für die Hamburger nochmals 100 Euro im Jahr aufbringen müssten.

HVV hält Vergleich für unseriös

Der HVV nannte den Preisvergleich des ADAC unseriös. "Unterm Strich erinnert das Vorgehen an einen Auto-Vergleichstest, bei dem grundsätzlich das billigste Modell gewinnt", sagte HVV-Sprecher Rainer Vohl dem "Hamburger Abendblatt".

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.06.2019 | 07:30 Uhr