Stand: 21.09.2023 18:00 Uhr ADAC: Benzin tanken in Hamburg am teuersten

In Hamburg und Sachsen-Anhalt müssen derzeit die durchschnittlich höchsten Kraftstoffpreise bezahlt werden. Das ist das Ergebnis einer bundesweiten ADAC-Auswertung. Die regionalen Preisunterschiede zwischen den jeweils teuersten und den günstigsten Ländern betragen bis zu 5,7 Cent. In Hamburg muss man demnach für Benzin am tiefsten in die Tasche greifen: Ein Liter Super E10 kostet in der Hansestadt 1,917 Euro. Diesel ist in Sachsen-Anhalt am teuersten.

