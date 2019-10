Stand: 24.10.2019 21:02 Uhr

A7 wird voll gesperrt - Staus erwartet

Die Arbeiten an den Lärmschutzdeckeln auf der Autobahn 7 verlangen den Autofahrern immer wieder viel Geduld ab - so auch an diesem Wochenende. Wegen der Inbetriebnahme der zweiten Röhre in Schnelsen wird die A7 erneut für 55 Stunden voll gesperrt. Der Abschnitt zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und Schnelsen-Nord wird am Freitag, 22 Uhr, dichtgemacht und erst am Montagmorgen um 5 Uhr wieder geöffnet.

A7-Vollsperrung: Die wichtigsten Infos NDR 90,3 - 25.10.2019 06:00 Uhr In Hamburg wird es am Wochenende für viele Autofahrer mehr stop als go geben. Die A7 wird bei Schnelsen komplett gesperrt. Hier gibt es die wichtigsten Infos dazu.







HSV-Spiel verschärft die Lage

Besonders am Sonnabend werden große Behinderungen erwartet, wenn der Hamburger SV ab 13 Uhr im nahen Volksparkstadion den VfB Stuttgart empfängt. Die Anfahrt aus dem Norden wird nur über die innerstädtische Umleitung und die A23 (Heide-Hamburg) möglich sein. Die innerstädtische Umfahrung Holsteiner Chaussee sei allerdings immer überlastet, sagte Verkehrskoordinator Christian Merl zu NDR 90,3. "Zudem rate ich allen, sehr viel Zeit einzuplanen. Und bitte nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel", appellierte er an die Fußballfans. Der Bahnverkehr werde verstärkt. Im Vorfeld hatte die Verkehrsbehörde die Deutsche Fußball Liga für die Spielansetzung an diesem Datum kritisiert.

Überregional über die A1

Der überregionale Verkehr zwischen Hannover und Flensburg soll nach Empfehlung der Behörde ab dem Horster Dreieck über die A1 ausweichen. Die Umleitung führt bis zum Kreuz Bargteheide und von dort über die A21 und B205 zur A7 bei Neumünster. Wer aus dem Norden kommt, sollte in Neumünster-Süd von der A7 abfahren. Wegen der zu Ende gehenden Herbstferien in Nordrhein-Westfalen könnte es auch auf der Umleitung voll werden.

Schon in Heimfeld wird es enger

Auch Flugreisende sollten am Wochenende für die Anfahrt zum Helmut-Schmidt-Flughafen aus Richtung Süden mehr Zeit einplanen. Bereits ab Heimfeld wird die Autobahn um einen Fahrstreifen verengt, weil der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer in dem Bereich Bauwerke und Fahrbahnen prüft. Nur für die Anfahrt der Fußballfans wird die Fahrbahnsperrung am Sonnabend zwischen 10 und 13 Uhr aufgehoben.

In die neue Oströhre des Schnelsener Lärmschutztunnels soll vorübergehend der gesamte Autobahnverkehr der A7 geleitet werden. Dies ist nötig, um die bestehende Weströhre für den Normalbetrieb umzurüsten. Nach einer weiteren Vollsperrung vom 6. bis 9. Dezember soll der Verkehr auf jeweils drei Spuren durch die Tunnelröhren in Richtung Hannover und Flensburg fließen.

