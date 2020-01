Stand: 17.01.2020 07:25 Uhr - NDR 90,3

Schnelsen-Tunnel: Eine letzte Vollsperrung

Seit Dezember rollt der Verkehr auf der A7 durch beide Röhren des Lärmschutztunnels in Hamburg-Schnelsen. Jetzt kommt in beiden Fahrtrichtungen eine dritte Spur hinzu. Doch bevor es so weit ist, müssen sich Autofahrer und Autofahrerinnen noch auf eine Vollsperrung einstellen: Ab heute Abend, 22 Uhr, ist die A7 zwischen der Anschlussstelle Eidelstedt am Dreieck Hamburg-Nordwest und Schnelsen gesperrt. Auch die Auffahrten Schnelsen-Nord, Schnelsen und Eidelstedt sind dann dicht. Betroffene müssen eine örtliche Umleitung fahren.

Umleitungssystem wird installiert

Die Sperrung sei notwendig, um das sogenannte Mittelstreifenüberleitungssystem in Betrieb zu nehmen, teilte das Baukonsortium Via Solutions Nord mit. Das System soll bei einem Unfall in einer Tunnelröhre den gesamten Verkehr automatisch in die andere Röhre umleiten.

Videos 02:02 Hamburg Journal Rückblick: A7-Tunnel in Schnelsen eingeweiht Hamburg Journal Nach fünf Jahren Bauzeit ist der Lärmschutztunnel über der A7 im Dezember 2019 eröffnet worden. Video (02:02 min)

Ab Sonnabend sechsspurig

Ab Sonnabendmorgen, 5 Uhr, soll der Verkehr wieder freigegeben werden. Der gesamte Autobahnabschnitt zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und dem Dreieck Bordesholm bei Kiel wird dann sechsspurig befahrbar sein. Weiter südlich bleibt die A7 in Hamburg aber weiter eine Baustelle. In Stellingen ist die zweite Röhre des dortigen, knapp 900 Meter langen Lärmschutztunnels noch nicht fertig. Ein dritter Tunnel mit einer Länge von 2,2 Kilometern soll ab Sommer 2020 in Altona entstehen. Südlich des Elbtunnels laufen die Vorarbeiten für die Erweiterung der A7 auf acht Spuren.

